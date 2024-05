Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat am Dienstag seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Umsatz und Ergebnis konnten sich zwar verbessern, lagen aber zum Teil unter den Analystenerwartungen. Die UBS bewertete das Quartalsergebnis als "nur ganz ok", was die Aktie im frühen Handel belastet.Der Nettogewinn stieg auf 431 Millionen Euro - ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal ...

