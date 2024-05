© Foto: Sven Hoppe - dpa



Der Halbleiterkonzern Infineon hat am Dienstagmorgen seinen Geschäftsbericht veröffentlicht. Zahlen und Gesamtjahresprognose fallen gemischt aus.Die von Infineon am Dienstag vorgelegten Zahlen fallen gemischt aus: Einem zufriedenstellenden zweiten Quartal steht eine gesenkte Jahresprognose gegenüber. Als Grund hierfür gibt das Unternehmen eine "anhaltende Nachfrageschwäche in wesentlichen Zielmärkten an." Gewinn etwas niedriger als erwartet - saisonale Schwäche Im abgelaufenen Quartal hat der Halbleiterkonzern ein Umsatzergebnis in Höhe von 3,63 Milliarden Euro erzielt, womit Infineon die Analystenerwartungen getroffen hat. Eine positive Überraschung gelang dem Unternehmen beim …