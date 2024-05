NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Rechnungsstellungen (Billings) des Softwareanbieters hätten die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) seien wie erwartet ausgefallen./edh/mis



