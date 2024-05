DJ PTA-News: VOQUZ Labs AG: Produktportfolio-Erweiterung um SaaS-Tool für Master-Data-Governance öffnet gleichzeitig Türen nach Vietnam und Japan

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta/07.05.2024/09:00) - VOQUZ Labs AG freut sich, die Einführung von «SimpleMDG ( https://simplemdg.com/ ) », einer innovativen SaaS-Lösung für Master-Data-Governance, bekannt zu geben. Dieses innovative Tool, entwickelt auf der SAP Business Technology Platform (BTP), ist das neueste Produkt in unserem Portfolio und wird in strategischer Partnerschaft mit der Laidon Group ( https://www.laidon.com/ ) angeboten. Diese Zusammenarbeit eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten auf den SAP-Märkten in Vietnam und Japan, sondern stärkt auch weltweit unsere Position als Anbieter von SAP-Tools zum effizienten ERP-Betrieb.

Angesichts der aktuellen Herausforderungen vieler SAP-Kunden, die sich auf die Migration zu S/4HANA oder RISE with SAP vorbereiten, bietet «SimpleMDG» eine unverzichtbare zusätzliche Unterstützung. Neben der Lizenzoptimierung durch «samQ» und dem Vergleich verschiedener ERP-Szenarien durch «visoryQ» ermöglicht es «SimpleMDG» Unternehmen, die Datenqualität während und nach der Implementierung zu gewährleisten. Diese Unterstützung ist entscheidend für effiziente Prozesse und führt zu kosteneffizienteren und fundierteren Geschäftsentscheidungen.

Martin Kögel, CEO der VOQUZ Labs AG, erklärt die strategische Bedeutung von «SimpleMDG»:

"Master Data Governance ist faktisch das Rückgrat jeder Datenstrategie in Unternehmen. Unsere Kooperation mit der Laidon Group ermöglicht es uns nun, unseren Kunden nicht nur, wie bisher, zu helfen, ihre ERP-Strategien und Lizenzlandschaften zu optimieren, um die Migration dadurch abzusichern, sondern auch die Datenkonsistenz und -qualität davor, währenddessen und danach sicherzustellen. Dies führt zu ganzheitlich effizienteren Prozessen und besseren, kostenoptimierten Geschäftsentscheidungen."

Die Integration von «SimpleMDG» in das Produktportfolio von VOQUZ Labs eröffnet folglich hervorragende Cross-Selling-Möglichkeiten. Mit den Tools «visoryQ - Business Case Builder for SAP® Software» und «samQ - License Optimizer for SAP® Software» unterstützt VOQUZ Labs Kunden, das optimale Konzept für ihre Migration und neue ERP-Strategie zu finden, die Lizenzlandschaft automatisiert aufzuräumen, verschiedene ERP-Szenarien zu vergleichen - und damit auf mehreren Ebenen, bei gleichzeitig gewährleisteter Compliance, clever und signifikant Kosten zu sparen.

Die Kunden der VOQUZ Labs AG und Laidon Group profitieren damit gemeinsam von einem Zusammenspiel an erstklassigen Tools, die speziell darauf ausgelegt sind, die Herausforderungen einer ERP-Migration effektiv zu meistern.

Für nähere Informationen zu SimpleMDG besuchen Sie bitte http://www.simplemdg.com. Weitere Informationen zu samQ und visoryQ finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten auf www.voquzlabs.com ( http: //www.voquzlabs.com/ ).

(Ende)

Aussender: VOQUZ Labs AG Adresse: Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Kögel Tel.: +491728128388 E-Mail: martin.koegel@voquzlabs.com Website: www.voquzlabs.com

ISIN(s): DE000A3CSTW4 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München; direct market plus in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)