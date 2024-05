Spotify hat sich in den vergangenen Monaten verdoppelt. Ein Heibel-Ticker Mitglied fragte mich, ob es zu spät für einen Einstieg ist. Zur Beantwortung dieser Mitgliederfrage habe ich einen Blick darauf geworfen, was zu dem Kursanstieg geführt hat. Ich denke, das wissen die wenigsten von Ihnen. Spotify nach Kursverdopplung Hallo Herr Heibel, nach einer langen Durststrecke ist Spotify seit Ende letzten Jahres auf einem bemerkenswerten Weg. Was trauen Sie diesem Wert noch zu? Beste Grüße aus Görlitz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...