Diese Nachrichten lassen den DAX am Dienstag kräftig anziehen. Außerdem im Fokus: Die Aktien von BP und Zalando. Die anhaltende Erholung der US-Indizes zieht am Dienstag auch den DAX noch etwas mit nach oben. An einem wieder einmal heißen Berichtssaison-Tag stieg der Leitindex in den Anfangsminuten um 0,42 Prozent auf 18 252,41 Punkte. Er hob sich damit positiv ab vom MDax, der leicht um 0,10 Prozent auf 26 539,70 Zähler nachgab. Auf europäischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...