Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz der insgesamt überzeugenden Service-PMIs in der Eurozone konnten der Renten- und der Aktienmarkt freundlich in die neue Woche starten, so die Analysten der Helaba.An der Einschätzung der Marktteilnehmer, dass die EZB im kommenden Monat eine zinspolitische Lockerung beschließe, bestehe wohl kaum noch Zweifel. Gestern Morgen erst habe EZB-Chefvolkswirt Lane mit dem Verweis auf die sinkende Service-Inflation Signale in Richtung einer Zinssenkung gegeben. ...

