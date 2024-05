Hannover (www.anleihencheck.de) - Zuletzt überwogen wieder die Zinssenkungsfantasien, so die Analysten der Nord LB.Entsprechend seien die Renditen am Rentenmarkt gefallen. Zehnjährige deutsche Bunds hätten 3 Basispunkte niedriger (2,47%) rentiert., im Gleichklang US-Treasuries (-1bp: 4,50%).Die Erzeugerpreise in der Euro-Zone seien im März erneut deutlich gefallen. Wie das Statistikamt Eurostat gestern mitgeteilt habe, sei es im Vorjahresmonatsvergleich zu einem Rückgang um durchschnittlich 7,8% gekommen. Der Blick in die Details offenbare folgendes Bild: Haupttreiber seien die Energiepreise. Erzeugerpreise für Energie hätten zweistellig (20%) nachgegeben. Bei Vorleistungsgütern sei der Rückgang mit 4,8% wesentlich geringer ausgefallen. Erzeugerpreise bei Gebrauchs-, Investitions- und Verbrauchsgüter hätten sogar zugelegt. ...

