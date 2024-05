Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 verzeichnete die Biotest Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 215,2 Mio. €. Das entspricht einer Steigerung um 83,6% gegenüber dem Umsatz des Vorjahreszeitraums in Höhe von 117,2 Mio. €. Der Umsatz mit Produkten stieg um 20,8 Mio. € oder 17,7 % auf 138,0 Mio. €. Darüber hinaus beliefen sich die Umsatzerlöse aus Technologieoffenlegung und Entwicklungsleistungen für Grifols, S.A. im Rahmen der Technologietransfer- und Lizenzvereinbarung auf 77,2 Mio. €. Positive Effekte hatte das neue intravenöse Immunglobulin Yimmugo® mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 7,5 ...

