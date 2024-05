EQS-News: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Mountain Alliance AG veröffentlicht Jahresabschluss 2023 - Net Asset Value je Aktie bei € 6,64 Net Asset Value (NAV) bei € 45,7 Mio. (31. Dezember 2022: € 47,4 Mio.)

NAV pro Aktie bei € 6,64 (31. Dezember 2022: € 6,89)

Portfolio durch Verkauf der börsennotierten Beteiligungen bereinigt

Vielversprechende Exit-Pipeline München, 7. Mai 2024 - Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08) veröffentlicht heute den Jahresabschluss 2023 sowie den Net Asset Value zum 31. Dezember 2023. Der Jahresabschluss der Mountain Alliance AG wurde nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. Die Geschäftsentwicklung der Mountain Alliance AG im Geschäftsjahr 2023 stand unter dem Einfluss der herausfordernden geopolitischen Rahmenbedingungen mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine und dem im Oktober 2023 zusätzlich aufkommenden Nahostkonflikt sowie der insgesamt anspruchsvollen konjunkturellen Entwicklung. Die Mountain Alliance AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 gemäß HGB Umsatzerlöse in Höhe von € 150.217 gegenüber € 69.603 im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf € -1.097.173 nach € -835.406 im Vorjahreszeitraum. Auf Nettobasis ergab sich ein Fehlbetrag für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von € -1.097.484 nach einem Verlust von € -835.893 im Geschäftsjahr 2022. In der Ergebnisentwicklung spiegeln sich insbesondere inflationäre Tendenzen bei den Personalkosten, höhere Zinszahlungen infolge steigender Marktzinsen, geringere Erträge aus Beteiligungen im Vergleich zum Vorjahr und Wertberichtigungen im Zuge der Veräußerung der im Rahmen der strategischen Fokussierung erfolgten Verkäufe der börsennotierten Beteiligungen an der Exasol AG und der Bio-Gate AG wider. Diese beeinflussten auch die Wertentwicklung des Portfolios, während sich das Kernportfolio ohne die börsennotierten Beteiligungen weitgehend stabil entwickelte. Der Portfoliowert lag zum 31. Dezember 2023 bei € 47,5 Mio. nach € 49,3 Mio. zum Stichtag 31. Dezember 2022. Der Rückgang ist im Wesentlichen den Kursverlusten der mittlerweile veräußerten börsennotierten Beteiligungen Exasol AG und Bio-Gate AG geschuldet. Unter Berücksichtigung der Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von € 1,8 Mio. belief sich der Net Asset Value (NAV) der Mountain Alliance AG auf € 45,7 Mio. nach € 47,4 Mio. zum Jahresende 2022. Basierend auf 6.885.584 ausstehenden Aktien ergibt sich per 31. Dezember 2023 ein NAV je Aktie von € 6,64 gegenüber € 6,89 zum 31. Dezember 2022. "Mit dem Verkauf der börsennotierten Beteiligungen hat die Mountain Alliance AG 2023 einen wichtigen Schritt unternommen, um unsere Kernkompetenz, nämlich die Beteiligungen an aussichtsreichen privaten Unternehmen über unsere Vernetzung im Venture-Capital-Markt am Kapitalmarkt besser herauszustellen. Mit diesem Fokus bietet die Mountain Alliance einen attraktiven Zugang und damit Mehrwert für die Anleger. Wir haben unter anderem mit Lingoda wertmäßig attraktive Beteiligungen im Portfolio, die auch exitreif sind. Nach der Fokussierung unseres Geschäfts im Jahr 2023 und der Anpassung unserer Kostenbasis steht für 2024 und darüber hinaus der strategische und operative Aufbau des bestehenden Portfolios und die Steigerung des NAV im Vordergrund", sagt Dr. Hans Ulrich Tetzner, Vorstand der Mountain Alliance AG. Net Asset Value-Berechnung des MA-Konzerns zum 31. Dezember 2023 NAV Segment in € Mio. Technology 30,8 Digital Business Services 5,5 Digital Retail 6,4 Meta-Platforms & Media 2,6 Portfoliowert 45,3 Nettofinanzverbindlichkeiten 1,8 Net Asset Value (NAV) 45,7 NAV pro Aktie (in EUR) 6,64

Innerhalb des Portfolios zählt die Expansion der auf Premium-Tiernahrung fokussierten Beteiligung AlphaPet zu den Highlights im Geschäftsjahr 2023. Durch die Übernahme der Bio-Nassfutter-Marke Herrmann's Manufaktur im ersten Quartal 2023 stärkt AlphaPet die Marktposition in Europa und zählt mit einem Jahresumsatz von rund € 200 Mio. zu den führenden digitalen Markenplattform für Tiernahrung. Die Mountain Alliance strebt nach den bereits erfolgreichen Teilexits in der Vergangenheit bei AlphaPet aktuell den Verkauf der noch verbliebenen rund 1%-Beteiligung an. Die Online-Sprachlern-Plattform Lingoda, an der die Mountain Alliance AG rund 7 % hält und die gleichzeitig mit einer Bewertung von über € 200 Mio. bei der jüngsten Finanzierungsrunde die wertvollste Beteiligung darstellt, konnte im Geschäftsjahr 2023 das Wachstum fortsetzen, was sich in einem entsprechenden Wertzuwachs widerspiegelt. Das Ziel der Mountain Alliance AG bleibt es weiterhin, das Portfolio über organisches Wachstum mittelfristig auszubauen und somit mittelfristig für erfolgversprechende Exits aufzustellen. Die geopolitischen Unsicherheiten und die abnehmende wirtschaftliche Dynamik schränken die Prognosegenauigkeit jedoch deutlich ein, sodass die genannten Zielgrößen unter dem Vorbehalt stehen, dass sich die externen Faktoren nicht substanziell verschlechtern. Der Jahresabschluss zum Geschäftsjahr 2023 steht unter www.mountain-alliance.de zum Download bereit. Über die Mountain Alliance AG: Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die frühzeitige Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions. Kontakt:

