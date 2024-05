Alphabet C: für die Aktie der Google-Mutter gibt's jetzt Dividende!

Gap Up nach den Quartalszahlen!

Alphabet C (GOOG) - ISIN US02079K1079

Am 17. Juni erstmal 0.20 USD Dividende je Aktie!

Rückblick: Die stimmrechtslose Alphabet-C-Aktie konnte im vergangenen Halbjahr rund 27 Prozent zu. Im Kursverlauf springen nach dem Tief von Anfang März zwei markante Gap Ups ins Auge. Die Seitwärtsrange, die sich nun oberhalb der Kurslücke formiert, könnte das Sprungbrett für den nächsten Move nach oben sein.

Alphabet-C-Aktie: Chart vom 06.05.2024, Kürzel: GOOG Kurs: 169.83 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullsches Szenario

Sofern sich das bullische Momentum bei der Google-Mutter mit einem Ausbrruch aus der Range fortsetzt, dürfte der Kurs bald über das aktuelle Allzeithoch vom 26. April hinausschießen.

Mögliches bärsches Szenario

Beim Bruch der Unterstützugslinie an der Oberrkante der zuvor genannten Kürslücke würde das Wertpapier wohl an Momentum verlieren, an der positiven Einschätzung des Wertpapiers würden wir aber bis auf Weiteres festhalten.

Meinung

Das letzte Gap Up steht in Zusammenhang mit den herausragenden fundamentalen Kennzahlen, die der Alphabet-Konzern bei der Quartalsmeldung am 25. April veröffentlichte. Als Sahnehäubchen soll es erstmalig eine Dividende in Höhe von 0.20 USD je Aktie geben, die am 17. Juni an die Aktionäre fließen soll. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass Alphabets Kerngeschäfte weiterhin sehr robust sind und das Unternehmen seine Führungsposition in Bereichen wie KI weiter ausbaut. Die Einführung einer Dividende ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Alphabet zu einem reiferen Technologiekonzern.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 2100.63. Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 5.45 Mrd. USD

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/medien-ittk-technologie/alphabet-top-zahlen-gekroent-von-dividenden-bonus-20356211.html

Meine Meinung zu Alphabet C ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2024

