EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU präsentiert FinOps-Lösungen auf der Cloud Expo Europe 2024



07.05.2024 / 10:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Schwerpunkt-Themen sind Cloud Cost Management und Cloud Monitoring Möglingen, 7. Mai 2024. Aktuelle Studien belegen, dass etwa 80% der Unternehmen deutlich zu viel für ihre Cloud-Services ausgeben. Immer komplexere Multi-Cloud-Umgebungen schaffen zwar ein Mehr an Skalierbarkeit und Flexibilität, aber häufig auch maximale Intransparenz. Für diese Cloud-Herausforderungen bietet USU im Rahmen der diesjährigen Cloud Expo Europe vom 22.-23. Mai in Frankfurt (Stand F095) konkrete FinOps-Lösungen an. Eine Keynote von USU-Experten zum Thema "FinOps Isn't an Option; It's a Survival Strategy!" liefert wichtige Insights, wie Unternehmen sich einen genauen Überblick über Cloud-Ressourcen und deren Nutzung verschaffen, Überkapazitäten vermeiden und Ihre Cloud-Kosten senken können. Dabei stehen folgende Bereiche im Fokus: Cloud Monitoring

Monitoring- und Alarmierungssysteme von USU überwachen u.a Performance, KPIs und Verfügbarkeitsdaten von Cloud Services über die komplette hybride Infrastruktur und melden z.B. auf Basis definierter Schwellwerte automatisiert, wenn Cloud-Systeme "betriebsbereit, aber untätig" sind. Zugleich generiert das System Lösungsvorschläge. Eine wichtige Aufgabe professioneller Monitoring-Systeme ist auch die Echtzeitüberwachung von SLAs der Cloud-Komponenten. Cloud Cost Management

Mit USU Cloud Cost Management lassen sich Kosten, Nutzung und Auslastung von Compute und Database Cloud Services transparent darstellen. Ebenso wird der Lizenzbedarf von Betriebssystem- und Datenbank-Lizenzen ausgewiesen, die nicht durch das pay-as you-go Modell der Cloud Anbieter abgedeckt sind. Durch die Kombination von Data Discovery-Technologien und Managed Services automatisiert USU die Datenerfassung, die Überwachung, die Auswertung und das laufende Reporting. "FinOps-Teams benötigen diese konsolidierten Einblicke, um ihre komplexe Cloud-Umgebung strategisch bzw. operativ besser und kostenoptimiert steuern zu können. Daher freuen wir uns auf den fachlichen Austausch rund um diese Themen, so Peter Stanjeck, Senior Vice President & Managing Director von USU. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com



07.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com