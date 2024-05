Der deutsche Softwareanbieter Teamviewer hat das erste Quartal 2024 mit gemischten Ergebnissen abgeschlossen. Während das Unternehmen in seinem Kerngeschäft ein Wachstum verzeichnete, blieben das operative Ergebnis und die Profitabilität hinter den Markterwartungen zurück. Die Aktie verliert am Vormittag deutlich.Teamviewer kündigte an, dass die Vertriebs- und Marketingkosten im ersten Quartal gestiegen ...

