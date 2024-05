Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG:

Immer wieder stand der Markt für KMU-Anleihen in der Vergangenheit in der Kritik. Auch wir mussten in unseren Kolumnen schonmal ein Quantum Trost spenden. Umso erfreulicher die aktuelle Entwicklung. Dabei kommen mehrere Faktoren zusammen.

"Und sie bewegt sich doch." So soll es Galileo Galilei der Legende nach beim Auszug des Inquisitionsgerichts leise von sich gegeben haben, nachdem er dem kopernikanischen Weltbild öffentlich abschwören musste. Zugegeben, um ein Inquisitionsgericht handelt es sich bei der immer wieder aufkeimenden Kritik am Mittelstandskapitalmarkt nicht. Deshalb müssen wir hier auch nichts widerrufen, sondern dürfen uns offen darüber freuen, dass der KMU-Markt aktuell wieder einmal neu aufblüht.

Das gesamte Bondsegment präsentierte sich im April erfreulich robust. National wie international gab es eine Vielzahl an Neuemissionen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren. Die Emittenten nutzten das sich aufhellende Stimmungsbild der Investoren, um frisches Kapital aufzunehmen und ihre Liquidität zu stärken. Hervorstechend war weiterhin die hohe Nachfrage nach grünen Anleihen und nachhaltigen Finanzierungsprodukten. Dies steht im Einklang mit der Nachfrage der Investoren, die immer häufiger nach persönlich und ethisch vertretbaren Investitionsmöglichkeiten suchen.

Raus aus Fonds, rein in Einzelinvestments

Besonders auffällig ist hierbei, ...

