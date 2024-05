Solana Prognose: Bester Coin im Mai 2024?

Erneut sehen wir in den letzten 24 Stunden eine uneinheitliche Entwicklung am Kryptomarkt, bei der Solana besonders gut wegkommt. Denn in der Top 10 steigt Solana unangefochten um rund 5 Prozent, während viele Altcoins verlieren. Damit belaufen sich die Kursgewinne in der letzten Woche auf rund 14 Prozent. Seit Anfang Mai hat SOL damit deutlich zugelegt, während viele andere Kryptos eher seitwärts laufen. So ist SOL in diesem Zeitraum die beste Top 20 Kryptowährung. Lediglich bei den geringer kapitalisierten Kryptos gibt es bessere Renditen. So konnte der Render Token um 35 Prozent im Mai steigen, während dogwifhat als Solana-Meme-Coin immerhin 23 Prozent an Wert gewinnen konnte.

Doch für eine Large-Cap-Kryptowährung mit rund 70 Milliarden US-Dollar Bewertung hat sich Solana zuletzt gut entwickelt. Hier scheint die Bodenbildung vollendet, der Mai könnte positiv verlaufen.

So sieht auch der folgende Krypto-Trader eine heiße Chance bei Solana als einen der besten Coins im Mai 2024. Denn es gebe im Kryptomarkt aktuell kaum einen bullischeren Chart als Solana. Das Chance-Risiko-Verhältnis von SOL scheint attraktiv.

There isn't a more bullish chart in crypto right now…



Solana is primed. pic.twitter.com/IFRWwnr2kb - WebTrend Analytics (@WebTrendCo) May 7, 2024

Doch sollten Anleger jetzt sofort All-in Solana gehen?

Solana: Bullischer Mai für SOL?

Nicht nur fundamental läuft es weiterhin für Solana. Auch technisch sieht der Tageschart vielversprechend aus. Hier gab es zuletzt einen Test der wichtigen Unterstützungszone. Zweimal wurde der Bereich um 115-125 US-Dollar getestet, beides Mal blieb der Support intakt. Auch die aufwärtsgerichtete Trendlinie bietet Unterstützung, während der MACD-Indikator schon eine Trendwende offenbart. Hier tickt das Histogramm bullisch höher und auch die MACD-Linien haben sich bullisch überkreuzt. Sollte der MA200 bei 162 US-Dollar durchbrochen werden, könnte die Dynamik erneut zunehmen.

Das Marktstimmung oder Sentiment ist ein weiterer entscheidender Faktor in der Kryptowelt, da es starken Einfluss auf die Preisentwicklung nehmen kann. Trotz eines jüngsten Rücksetzers bleibt das Sentiment um Solana überwiegend positiv. Die Blockchain zeigt rege Aktivität und die Entwickler sind kontinuierlich engagiert, was das Vertrauen in die Plattform stärkt. Solana profitiert zudem von einer engagierten Community, die wesentlich zur Resilienz und Attraktivität der Plattform beiträgt.

Der Krypto-Influencer borovik spiegelt diese positive Stimmung wider und betont seine zunehmend optimistische Sicht auf Solana. Denn dieser sei bullischer denn je für SOL.

Never been more bullish on Solana - borovik (@3orovik) May 5, 2024

Solana-Meme-Coin mit Potenzial: Das ist bei Sealana besonders

Die jüngste Stärke im Solana-Ökosystem dürfte insbesondere erneut den Meme-Coins zugutekommen, die Anfang 2024 zu den begehrtesten Segmenten zählten. Sealana ist in diesem Kontext ein spannender Meme-Coin, der gerade ersten den Vorverkauf für SEAL startete.

Bereits in den ersten 48 Stunden seines Presales konnte Sealana über 200.000 US-Dollar einsammeln, was das hohe Interesse der Investoren widerspiegelt. Inspiriert von einem bekannten Charakter aus "South Park" und durch die Solana-Blockchain leicht zugänglich, möchte Sealana eine breite Community aufbauen. Investoren haben die Möglichkeit, sich durch eine einfache Überweisung von SOL an eine spezifizierte Adresse für einen bevorstehenden Airdrop zu qualifizieren. Einfach SOL schicken und bald SEAL erhalten - viel einfacher geht's nicht.

Mit einem etablierten Ansatz könnte Sealana als nächster großer Hit in der Welt der Solana-Meme-Coins herausstechen. Projekte wie Slothana und Slerf haben bereits bedeutende Kapitalsummen angezogen und beachtliche Erfolge nach ihrem Handelsstart verzeichnet. Sealana baut auf diesem Erfolg auf und setzt nun auf den gleichen Ansatz. Wenn Sealana viral geht, könnten Früh-Investoren besonders profitieren. Kommt also nach dem Zeitalter der Hunde-Meme-Coins nun ein Seehund, der das Solana-Ökosystem unsicher macht?

