München (ots) -Constantin Film bringt mit MOMO eine internationale Neuinterpretation des berühmten Fantasyromans von Michael Ende auf die große Kinoleinwand. Unter der Regie von Christian Ditter (HOW TO BE SINGLE) wird die moderne, englischsprachige Adaption, produziert von Christian Becker (JIM KNOPF), derzeit in Kroatien und Slowenien gedreht. Nun verrät ein exklusiver Einblick, wer die neue "Momo" im spektakulären Kinofilm sein wird.In die Rolle der weltberühmten Titelfigur "Momo" schlüpft die britische Darstellerin Alexa Goodall ("Ein Gentleman in Moskau", "Die Stunde des Teufels"). Ebenfalls zum Hauptcast gehören Araloyin Oshunremi ("Top Boy", "Heartstopper"), Kim Bodnia ("Killing Eve", "The Bridge", "The Witcher"), Claes Bang (THE SQUARE, "Dracula", "The New Look"), Laura Haddock ("The Recruit", TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT), Jennifer Amaka Peterson ("Mord im Mittsommer", "Thin Blue Line"), David Schütter (3 ENGEL FÜR CHARLIE, "Barbaren") sowie der mehrfach preisgekrönte Darsteller Martin Freeman (DER HOBBIT, BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER, "Sherlock", "The Responder").Zum Inhalt: Im Mittelpunkt von MOMO steht ein junges Waisenmädchen, das in den Ruinen eines alten römischen Amphitheaters lebt und sich mit jedem in der Nachbarschaft anfreundet. Doch als ein mächtiger internationaler Konzern beginnt, die Zeit aller zu stehlen, hat niemand mehr Zeit für sie, geschweige denn für ihre Freunde oder Familien - und Momo ist zusammen mit Meister Hora, dem Hüter der Zeit, die Einzige, die es mit den Zeitdieben aufnehmen kann, bevor alles für immer verloren ist.Der gleichnamige Roman MOMO ist eines der beliebtesten Werke von Michael Ende (DIE UNENDLICHE GESCHICHTE, JIM KNOPF) und mit mehr als 13 Millionen verkauften Exemplaren weltweit ein internationaler Bestseller. Das Buch wurde in über 50 Sprachen übersetzt.MOMO ist eine Produktion der Rat Pack Filmproduktion (WICKIE, JIM KNOPF, HUI BUH, FACK JU GÖHTE) in Koproduktion mit Westside Filmproduktion und Constantin Film Produktion, sowie in Zusammenarbeit mit Michael Ende Productions und Pakt Media.Der Produzent ist Christian Becker, Creative Producer/Ausführende Produzentin ist Amara Palacios; Martin Moszkowicz und Oliver Berben sind Executive Producers, Roman Hocke und Wolf-Dieter von Gronau Co-Executive Producers. Der Kinofilm, nach einem Drehbuch und unter der Regie von Christian Ditter, wurde gefördert vom FFF Filmfernsehfonds Bayern, dem MBB Medienboard Berlin-Brandenburg, FFA Filmförderungsanstalt, Deutscher Filmförderfonds DFFF sowie HAVC (Croatian Audiovisual Centre).MOMO kommt im Verleih der Constantin Film ins Kino. Den Weltvertrieb außerhalb des deutschsprachigen Raums übernimmt Rocket Science in London.Darsteller*innen: Alexa Goodall, Araloyin Oshunremi, Kim Bodnia, Claes Bang, Jennifer Amaka Peterson, Laura Haddock, David Schütter, Martin Freeman uvm.Produzent: Christian BeckerCreative Producer: Amara PalaciosExecutive Producer: Martin Moszkowicz, Oliver BerbenCo-Executive Producer: Roman Hocke, Wolf-Dieter von GronauKamera: Christian ReinDrehbuch Christian Ditter basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Michael EndeRegie: Christian Ditter