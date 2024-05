Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - "Unsere risikofreudige Positionierung beruht auf einer einfachen Prämisse", sagt Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management (UBS-AM)."Wenn die Zentralbanken die Zinsen in einem gesunden Umfeld für nominales Wachstum senken, wären dies einzigartige Rahmenbedingungen für Aktien." Einige Zentralbanken hätten diesen Weg bereits eingeschlagen oder angedeutet, dass sie ihn bald beschreiten würden. Allerdings gebe es eine große Ausnahme: Die US-Notenbank Federal Reserve (FED). Hier laute die Frage nicht mehr, wann sie in diesem Jahr beginne, die Zinsen zu senken, sondern ob sie sie 2024 überhaupt senken werde. ...

