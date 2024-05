«Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR»Breitenbach/Wesel, 07.05.2024Das zuständige Gericht hat die Kraftloserklärungsklage der ELANTAS GmbH, einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft der ALTANA AG, genehmigt. Damit hält die ELANTAS GmbH nun 100 Prozent an der Von Roll. Die Aktien der Von Roll werden am 17. Mai 2024 von der SIX Swiss Exchange dekotiert.Das zuständige Gericht des Kantons Solothurn hat mit Urteil vom 25. April 2024 die sich noch im Publikum befindenden Inhaberaktien der Von Roll Holding AG mit einem Nennwert von je CHF 0.10 für kraftlos erklärt. Dieses Urteil wurde am 2. Mai 2024 rechtskräftig.Die Inhaber der kraftlos erklärten Von Roll-Aktien erhalten unter Bezugnahme auf das öffentliche Kaufangebot der ELANTAS GmbH vom 8. September 2023 eine Barabfindung in der Höhe des Angebotspreises von CHF 0.86 je Aktie.Mit Entscheid vom 6. Mai 2024 hat die SIX Exchange Regulation AG den letzten Handelstag der Von Roll-Aktie auf den 16. Mai 2024 festgelegt. Die Dekotierung der Von Roll-Aktien erfolgt per 17. Mai 2024.Über die Von Roll Holding AGGegründet im Jahre 1823 gehört Von Roll zu den traditionsreichsten Unternehmen in der Schweiz. Im Laufe der Unternehmensgeschichte musste sich Von Roll mehrfach einem wandelnden Marktumfeld anpassen und entwickelte sich so von der grössten Schweizer Stahl- und Eisenhütte zu einem hochmodernen Industrieunternehmen, das die Energiewende mitvorantreibt.Heute ist Von Roll Weltmarktführer für Elektroisolationssysteme, die in den grössten Windkraftanlagen Anwendung finden, entwickelt technische Hochleistungsmaterialien für die nächste Batteriegeneration im Bereich Elektromobilität und produziert besonders umweltfreundliche Kunststoffe für die Flugzeugindustrie. Mit weltweit 14 Standorten und rund 1.000 Mitarbeitenden beliefert der Konzern Kunden in über 80 Ländern.Über ALTANAALTANA ist global führend in reiner Spezialchemie. Die Unternehmensgruppe bietet innovative, umweltverträgliche Speziallösungen für Lackhersteller, Lack- und Kunststoffverarbeiter, Druck- und Verpackungsindustrie, die Kosmetikbranche sowie die Elektroindustrie an. Das Produktprogramm umfasst Additive, Speziallacke und -klebstoffe, Effektpigmente, Dichtungs- und Vergussmassen, Imprägniermittel sowie Prüf- und Messinstrumente. Die vier Geschäftsbereiche von ALTANA, BYK, ECKART, ELANTAS und ACTEGA, nehmen in ihren Zielmärkten jeweils führende Positionen hinsichtlich Qualität, Produktlösungskompetenz, Innovation und Service ein.Die ALTANA Gruppe hat ihren Sitz in Wesel am Niederrhein und verfügt über 48 Produktionsstätten sowie 63 Service- und Forschungslaborstandorte weltweit. Konzernweit arbeiten rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den weltweiten Erfolg von ALTANA. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 3 Milliarden Euro. Davon fliessen jedes Jahr etwa 7 Prozent in die Forschung und Entwicklung. Mit einer im Branchenvergleich hohen Ertragskraft gehört ALTANA zu den innovativsten sowie wachstums- und ertragsstärksten Chemieunternehmen weltweit.www.altana.deÜber ELANTASELANTAS, ein Unternehmen der ALTANA AG, produziert Schutzmaterialien und flüssige Isolierstoffe für die Elektro- und Elektronikindustrie. Die Produkte finden ihren Einsatz beispielsweise in Elektromotoren, Haushaltsgeräten, Autos, Generatoren, Windkrafträdern, Transformatoren, Kondensatoren, Leuchten und Sensoren und unterstützen Produktentwickler, immer kleinere und leistungsfähigere elektrische und elektronische Geräte zu bauen und so Material sowie Energie zu sparen. Gleichzeitig tragen die Produkte zur Verlängerung des Lebenszyklus von elektrischen und elektronischen Bauteilen bei. ELANTAS ist mit zwölf produzierenden Gesellschaften in allen wichtigen Regionen weltweit vertreten und beschäftigte 2022 insgesamt 1.083 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.www.elantas.dePressekontakt:Andrea Neumannpress@altana.com+49 281 670-10300*Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter https://www.vonroll.com/.