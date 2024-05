Wiesbaden/Nürnberg (ots) -Die größte Veranstaltung der Branche öffnet ihre Tore: Vom 7. bis 10. Mai nehmen über 2.100 Aussteller aus 68 Ländern an der Interzoo in Nürnberg teil, der Weltleitmesse der internationalen Heimtierbranche, vermeldet Interzoo-Veranstalterin WZF GmbH. Fachbesucher aus über 120 Ländern können sich auf die international umfangreichste Plattform für Produktneuheiten und Trends der Heimtierbranche und den Austausch mit Branchenentscheidern und Innovatoren freuen.Über 2.100 Aussteller in 14 Hallen auf einer Gesamtfläche von mehr als 140.000 Quadratmetern; dazu sechs englischsprachige Kurzkonferenzen mit einer Dauer von jeweils 90 bis 120 Minuten und zusätzlich ein tagesumfassendes Bühnenprogramm während der gesamten Messelaufzeit in Halle 3 auf der Fresh Ideas Stage: Die Interzoo 2024 bietet so viele Innovationen und Impulse aus aller Welt wie nie zuvor!Die hohe Internationalität der Weltleitmesse mit knapp 86 Prozent ausländischen Ausstellern und 15 Länderpavillons gewährleistet einen einzigartigen globalen Marktüberblick. Am stärksten vertreten sind nach Deutschland Aussteller aus China, Italien, den Niederlanden, der Türkei, den USA, Belgien und Großbritannien. Erwartet werden 40.000 Fachbesucher, die sich mit den vielfältigen Funktionen der Interzoo App jederzeit digital auf das umfangreiche Angebot der Aussteller aus aller Welt vorbereiten können.Die internationale Heimtierbranche wächst weiter: Nach Angaben des Marktforschungsinstitutes Euromonitor konnte der weltweite Heimtiermarkt seinen Umsatz trotz der angespannten Wirtschaftslage im vergangenen Jahr auf rund 182,7 Milliarden Euro vergrößern (+6 Prozent). Für 2024 wird eine Wachstumsrate von 4,7 Prozent erwartet. Die größten Heimtiermärkte sind Nordamerika mit rund 84,8 Milliarden Euro und der westeuropäische Heimtiermarkt mit 37,9 Milliarden, gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum mit rund 26 Milliarden Euro Umsatz.Mit 5,6 Milliarden Euro lag der Umsatz des stationären Fach- und Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland im vergangenen Jahr um 9,5 Prozent höher als im Jahr zuvor. Davon entfielen rund 4,5 Milliarden Euro auf Heimtiernahrung und 1,1 Milliarden Euro auf Heimtierzubehör. Hinzu kamen gut 1,3 Milliarden Euro über den Online-Handel sowie 161 Millionen Euro für Wildvogelfutter. Der Gesamtumsatz der deutschen Heimtierbranche lag im Jahr 2023 somit bei mehr als 7 Milliarden Euro.Beim Einkauf von Heimtierbedarf nutzen Heimtierhalter in Deutschland je nach Bedarf mehrere Kanäle: Ausschließlich im Internet erwerben 7 Prozent Heimtiernahrung und 11 Prozent Heimtierzubehör. Die meisten Tierhalter sind jedoch sowohl online wie auch im Ladengeschäft unterwegs. Ein Drittel der Tierhalter kauft nur im stationären Handel ein - insbesondere der Fachhandel kann mit Beratung zu Haltung, Anschaffung und Fütterung von Heimtieren punkten. "Im Fachhandel probieren die Halter Produkte aus, kaufen Spezialnahrung und nutzen die vielen Dienstleistungen wie Heimtierpflege, angeschlossenen Tierarzt oder Aquaristik-Services", unterstreicht Norbert Holthenrich, Präsident des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF), die Schlüsselstellung des stationären Zoofachhandels für das Wohl von Heimtieren. Neben neuen Geschäftskonzepten und Spezialisierungen seien insbesondere die organisierten Zoofachbetriebe auf dem Vormarsch: Die Verkaufsfläche der 20 größten Zoofachmarktbetreiber sei um etwas mehr als 2 Prozent gestiegen. Das Konzept deutscher Zoofachhändler ist auch in 21 weiteren europäischen Ländern erfolgreich.Deutschlands Heimtier Nummer 1 ist nach wie vor die Katze: In einem Viertel der Haushalte leben insgesamt 15,7 Millionen Katzen. 42 Prozent der Katzenhalter halten sogar zwei oder mehr Mitbewohner auf Samtpfoten.Ebenfalls beliebt sind Hunde (10,5 Millionen). Hinzu kommen 4,6 Millionen Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster und Mäuse und 3,5 Millionen Vögel. In 2,2 Millionen Aquarien und 1,3 Millionen Gartenteichen leben zudem Zierfische und in 1,2 Millionen Terrarien Reptilien und Amphibien.Die Interzoo 2024 bietet die ideale Plattform, aktuelle Produkttrends in allen Marktsegmenten hautnah zu erleben. Sie ist der wichtigste Treffpunkt, um Geschäftsverbindungen mit internationalen Partnern anzubahnen oder auszubauen. Auf den Sonderflächen und den Events des Rahmenprogramms gibt es zudem viel Neues zu entdecken: 15 Länderpavillons zeigen die internationale Vielfalt der Branche, der Product Showcase im Eingang Mitte präsentiert ausgewählte Produkte für unterschiedliche Tierkategorien und die Fresh Ideas Stage in Halle 3 ist der perfekte Ort, um von Start-ups und innovativen Unternehmen mehr über künftige Trends und Entwicklungen zu erfahren."Es ist eine besondere Auszeichnung für die Interzoo, dass viele Unternehmen ihre Produktneuheiten auf der Weltleitmesse präsentieren. Die Interzoo bietet Fachbesuchern so eine weltweit einzigartige Gelegenheit, an einem Ort eine faszinierende Vielfalt an neuen Produkten und inspirierenden Unternehmen hautnah zu erleben und exklusive Markteinblicke und branchenspezifische Informationen zu erhalten", sagt Dr. Rowena Arzt, Bereichsleiterin Messen bei Interzoo-Veranstalterin WZF GmbH.Den Interzoo Exhibitor Award für eine besondere Verbundenheit mit der Messe erhielten im Rahmen der stimmungsvollen Eröffnungsfeier am Montag, 6. Mai, erstmals die Unternehmen Beaphar B.V., Prombyx GmbH, SCHEGO Elektrogeräte GmbH und Trixie Heimtierbedarf sowie der Verband PetQuip von Interzoo-Veranstalterin WZF GmbH.Das Rahmenprogramm der Interzoo 2024 greift neben Sessions zu den Heimtiermärkten Brasiliens, Europas, der USA und Südostasiens auch dezidiert Trendthemen der Branche heraus: Die Sustainability Session präsentiert die Ergebnisse der aktuellen Interzoo-Nachhaltigkeitsstudie mit über 170 Teilnehmern; in der Social Media Session gibt es praktische Tipps zu effektivem Marketing für Unternehmen der Heimtierbranche im Social Web.Eine detaillierte Programmübersicht zu allen Sessions des Rahmenprogramms, zu Veranstaltungen am Stand von ZZF und WZF samt Hintergrundinformationen zu Speakern und Moderatoren finden Sie hier:https://www.interzoo.com/de-de/events-programm/sessions-findenEine Übersicht der Pressetermine auf der Interzoo 2024 erhalten Sie unterhttps://www.interzoo.com/de-de/pressePressekontakt:WZFAntje Schreiber0611/447553-14presse@zzf.dewww.wzf.deOriginal-Content von: Interzoo - Internationale Fachmesse für den Heimtier-Bedarf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105197/5774129