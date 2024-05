FREMONT, Kalifornien - Der globale Technologiekonzern Enphase Energy ist führend in der Lieferung von Mikroinverter-basierten Solar-und Batteriesystemen. Das Unternehmen berichtet von einem Wachstum an Installationen seiner IQ8 Commercial Mikroinverter in Nordamerika. Experten schätzen, dass Ende 2023 lediglich 5,1% der geeigneten gewerblichen Immobilien in den USA mit Solaranlagen ausgestattet waren. Mit der Markteinführung der IQ8 Mikroinverter im vergangenen Jahr sehen sich Solarinstallateure und Entwickler nun in der Lage, ihre kommerziellen Solarangebote zu erweitern und von den Geschäftschancen in einem wachsenden Markt zu profitieren. Enphase plant, die Lieferungen der kommerziellen Mikroinverter aus den US-Fertigungsstätten bis Ende des zweiten Quartals 2024 zu beginnen. Das Unternehmen hat schon etwa 75 Millionen Mikroinverter versandt und Enphase-basierte Systeme in mehr als 150 Ländern implementiert.

