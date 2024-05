Die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) hat ihre Zahlen für das erste Quartal 2024 veröffentlicht. Der Konzern erzielte im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 465,3 Mio. EUR (Q1 2023: 487,7 Mio. EUR). Dabei bewirkten Wechselkursentwicklungen einen Gegenwind von 0,8%, so dass sich der Rückgang organisch, d.h. bei konstanten Wechselkursen, auf 3,8% belief. Die Automobilproduktion ging im gleichen Zeitraum global um 0,8% zurück, in Europa um 2,5%. Thomas Jessulat, Vorstandsvorsitzender von ElringKlinger, zu den Quartalszahlen: "Insgesamt haben wir im Berichtsquartal unsere finanzielle Basis ...

