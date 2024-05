Frankfurt am Main (ots) -Nach wie vor ist NENA eine der authentischsten Sängerinnen der Zeit und ein großes Stück Popkultur made in Germany. Für die anstehende Fortsetzung ihrer erfolgreichen "WIR GEHÖREN ZUSAMMEN"-Tournee haben sich Fans in ganz Europa bereits über 75.000 Tickets gesichert.Kein Wunder, denn NENA muss man einfach live erlebt haben! Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz ist ebenso unverwechselbar und mitreißend wie ihre Stimme. Letzten Sommer feierten weit mehr als 80.000 begeisterte Menschen gemeinsam mit Nena ihre Musik aus über vier Jahrzehnten, die sie mit ihrer 10-köpfigen Band auf die Bühne brachte.2024 geht die große "WIR GEHÖREN ZUSAMMEN"-Tournee nun mit 43 Konzerten in 6 Ländern weiter.Das Publikum darf sich auf eine mehr als zweistündige Live-Show mit Hits und Perlen aus dem riesigen NENA-Repertoire freuen. Jedes Live-Konzert: ein einzigartiges Rock n' Roll-Erlebnis mit viel Gefühl und Herz. Und ein Tourtitel, der mehr ist als nur Motto. WIR GEHÖREN ZUSAMMEN beschreibt das tief empfundene und gelebte Gefühl der Verbundenheit, das jedes der Konzerte für NENA zu einer Herzensangelegenheit macht.NENA: "Es ist eine Liebeswelle, die sich aufbaut und immer größer wird. Das spüre ich mit einer neuen kraftvollen Intensität. Und das geht von uns aus, den Menschen, die da sind, vor, hinter und auf der Bühne. Menschen, die es lieben, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Die wissen, dass Musik Brücken baut. Wir singen, tanzen, lachen und feiern das Leben. Wir gehören zusammen ist eine einfache Botschaft, die wir gemeinsam weiter in die Welt tragen."Für die Fans in Frankreich, wo Nena in Paris die Tournee beenden wird, gibt es noch ein besonderes Highlight: In den Archiven tauchte eine 40 Jahre alte Aufnahme von AMOUR CANDIDE auf, einer französischen Version von NUR GETRÄUMT. Dieses bisher unveröffentlichte Lied wird zum Tourstart am 7. Juni erscheinen.Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist NENA eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten. Mit ihrer Musik hat NENA mehrere Generationen von Musikfans geprägt und steht bis heute für ein Lebensgefühl, das irgendwie und irgendwo in jedem Menschen zu Hause ist.Das aktuelle Album "Licht" ist ein energiegeladenes Pop-Album voller Strahlkraft und der Soundtrack zum Neubeginn. Mit jedem Ton und in jeder Zeile findet man auf "Licht" Hoffnung, Leichtigkeit und Herzenstiefe. Ob folkig hymnische Akustikgitarre oder elektronisch tanzende Synthesizer-Beats: "Licht" inspiriert dazu, das Leben zu feiern.Zum aktuellen NENA-Album 'Licht' geht's hier (https://shop.nena.de/licht/). Alle Termine und Tickets auf NENA.de.Pressekontakt:Tobias Dietermannpresse@wizpro.comim Auftrag für laugh & peas entertainment & lifestyle gmbhOriginal-Content von: Wizard Promotions Konzertagentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169781/5774222