Der Anbieter von Fernwartungssoftware kann mit seinem Geschäftsbericht nicht überzeugen. Die Aktie gibt deutlich nach und landet am Dienstag am Ende des TecDAX.Aktie verliert nach Zahlen 8 Prozent Software-Anbieter TeamViewer resümiert das am Dienstagmorgen vorgelegte Geschäftsergebnis zum ersten Quartal mit den Worten "Der Jahresauftakt ist gelungen, was unsere Quartalsergebnisse und insbesondere das starke Umsatzplus im Enterprise-Bereich [...] zeigen". Am Markt kommen Anleger aber zu einem gänzlich anderen Schluss. Das Kursminus von knapp 8 Prozent beweist, dass für Zufriedenheit kein Anlass besteht. Enttäuscht haben dürfte vor allem, dass das Ergebnis trotz Steigerungen unter den …