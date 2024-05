DAX: Tägliche Prognose vom 07.05.2024 | Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose - Tageseinschätzung für den DAX - DE40

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 18.190 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits mit Aufnahme des Xetra Handels am Morgen wurde das Tagestief formatiert. Es ging von hier aus bis zum Nachmittag zunächst dynamisch, dann moderat aufwärts. Am Nachmittag stellte sich ein kleiner Rücksetzer ein, der aber zeitnah wieder zurückgekauft wurde. Den Bullen gelang es zu Wochenbeginn einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich konnte sich der Index weiter erholen, es ging im Zuge dessen über die 18.350 Punkte. Der DAX ging bei 18.367 Punkten aus dem Tageshandel.

Heute Morgen ist der DAX bei 18.352 Punkten in den Tageshandel gegangen. Er notiert damit 162 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 15 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen nicht wirklich weitergekommen ist. Es ging übergeordnet zwischen der SMA20 (aktuell bei 18.183 Punkten) auf der Oberseite und der SMA50 (aktuell bei 18.148 Punkten) auf der Unterseite hin und her. Weder die Bullen noch die Bären haben sich durchsetzen können. Im Handel am Freitag und am Donnerstag der letzten Handelswoche hat sich auch nicht viel getan. Zu Wochenbeginn konnten sich die Bullen aber durchsetzen und den DAX deutlich aufwärtsschieben. Die grüne Tageskerze ist von der SMA20 aufwärtsgelaufen. Damit könnte sich der bereits vor einigen Tagen erwartete Richtungsentscheid realisiert haben, wobei es diesbezüglich gilt, den Tagesschluss heute abzuwarten.

Wird der Tagesschluss von gestern heute bestätigt, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Aufwärtsbewegungen weiter fortsetzen könnten. Der DAX hätte die Perspektive zunächst in den Bereich der 18.495/510 Punkte und dann bis an die 18.650/65 Punkte zu laufen. Übergeordnet könnte das ATH erreicht werden.

Kommt es zu keiner Bestätigung, so würde sich eine erneute rote Tageskerze bilden. Die könnte bis in den Bereich der SMA20 bzw. bis an die SMA50 zurücklaufen. Im Chart ist die Relevanz der SMA50 gut erkennbar. Die letzten Rücksetzer konnten sich jeweils im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Wird die SMA50 aber auf Tagesschlussbasis aufgegeben, so würde sich das Tageschart nachhaltig eintrüben. Mit weiteren Abgaben müsste gerechnet werden, insbesondere dann, wenn der Index den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert...

