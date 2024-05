EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Sonstiges

07.05.2024

ams OSRAM verkauft Vermögenswerte im Bereich Passive Optische Komponenten an Focuslight Technologies Inc. für EUR 45 Mio. in bar Verkauf relevanter Vermögenswerte im Bereich Passive Optische Komponenten

Veräußerungspreis von EUR 45 Mio. in bar

Closing der Transaktion für das dritte Quartal 2024 erwartet Premstätten, Österreich und München, Deutschland (7. Mai 2024) -- ams OSRAM (SIX: AMS) verkauft relevante Vermögenswerte im Bereich Passive Optische Komponenten an die chinesische Focuslight Technologies Inc. für EUR 45 Mio. in bar. "Wir haben versprochen, dass ein Schlüsselelement unseres strategischen Effizienzprogramms ‚Re-establish the Base' ist, aus dem nicht zum Kern unseres Halbleitergeschäfts gehörenden Portfolio auszusteigen. Dieses Versprechen lösen wir mit einem weiteren Schritt ein, indem wir relevante Assets im Bereich der Passiven Optischen Komponenten an Focuslight Technologies Inc., zu denen sie hervorragend passen, verkaufen. Konsequent führt ams OSRAM das ‚Re-establish the Base'-Programm fort", sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM. Umsetzung des Zukunftsprogramms 'Re-establish the Base' Am 27. Juli 2023 hat das Unternehmen sein strategisches Effizienzprogramm ‚Re-establish the Base' vorgelegt, um sich auf seinen profitablen Kern für nachhaltiges, profitables Wachstum in der Zukunft zu konzentrieren. Dazu gehören Portfoliomaßnahmen, um einzelne, nicht zum Kerngeschäft gehörende Bereiche des Halbleiterportfolios zu veräußern oder zu restrukturieren. Die Trennung vom Geschäft mit passiven optischen Komponenten wurde dabei von Anfang an mit Priorität verfolgt. Mit Focuslight Technologies Inc. ( Focuslight - Never Stop Exploring ), einem schnell wachsenden Unternehmen für optische Technologien mit Sitz in Xi'an (China) und Börsennotierung in Schanghai, wurde nun von ams OSRAM eine Vereinbarung über den Verkauf von relevanten Vermögenswerten im Bereich Passive Optische Komponenten unterzeichnet. Focuslight Technologies Inc. wird diese für EUR 45 Mio. in bar erwerben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Focuslight Technologies Inc. und der chinesischen Behörden. Sie wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 abgeschlossen. Das bestehende Geschäft mit optischen Komponenten für Consumer-Anwendungen, das im Jahr 2023 einen Umsatz von rund EUR 50 Mio. erwirtschaftet hatte und im Jahr 2024 ausläuft, ist nicht Teil der Transaktion. Über ams OSRAM Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.



Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie, Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.



Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren, effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr 2023 einen Umsatz von über EUR 3,6 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).



Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com



ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein. ams OSRAM social media: >Twitter >LinkedIn >Facebook >YouTube For further information Investor RelationsMedia Relations ams-OSRAM AG ams-OSRAM AG Dr Juergen Rebel Bernd Hops Senior Vice President Senior Vice President Investor Relations Corporate Communications T: +43 3136 500-0 T: +43 3136 500-0 investor@ams-osram.com press@ams-osram.com



