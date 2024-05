Mitte April fiel die Varta (WKN: A0TGJ5) auf ein neues Allzeittief bei 7,50 €. Doch seitdem feiert der Batteriehersteller ein eindrucksvolles Comeback an der Börse. Innerhalb von nicht einmal drei Wochen schoss der Aktienkurs um mehr als +50% in die Höhe. Auch am Dienstag geht es um über +5% mit der Varta-Aktie nach oben. Was steckt hinter dem Rebound? Varta vorgestellt Varta ist ein deutscher Batteriehersteller, der aus den drei Tochterunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...