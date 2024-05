Seit Oktober 2022 ist Accelleron eigenständig unterwegs. Die Abspaltung vom Techriesen ABB scheint sich zu einer Erfolgsgeschichte zu entwickeln. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 kamen an der Börse gut an. Und auch die Aktie zieht an. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg ...