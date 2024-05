Solana (SOL) steigt um 20 %, während Sealana 250.000 Dollar Marke knackt

Während Bitcoin sich um die Marke von 64.000 Dollar bewegt, verzeichnen einige Altcoins - darunter auch Solana - einen markanten Anstieg. Der Kurs von SOL ist allein in der letzten Woche um mehr als 20 % gestiegen und bewegt sich inzwischen schon auf die 160 Dollar Marke zu. Es scheint, als könnten die 200 Dollar bald erneut erreicht werden. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach dem auf Solana basierenden Meme Coin Sealana ($SEAL), von dem erwartet wird, dass er nach dem Launch durch die Decke gehen könnte.

20 % in einer Woche

Auch wenn viele nach dem Crash der FTX-Börse geglaubt haben, dass auch Solana mit untergehen wird, da der Gründer der Börse, Sam Bankman-Fried, von dem Projekt überzeugt war und einen hohen Anteil der Gesamtmenge von SOL gekauft hat, ist es am Ende ganz anders gekommen. Schon im letzten Jahr ist der SOL-Kurs um mehr als 1.500 % gestiegen und auch wenn dieses Jahr bisher nicht ganz so bullish war, konnten Anleger auch heuer schon eine Rendite von mehr als 50 % erzielen. Allein in der letzten Woche ist der Kurs um 20 % gestiegen.

(SOL Kursentwicklung in der letzten Woche - Quelle: Coinmarketcap)

Die positive Entwicklung von Solana führt zu einem generellen Anstieg der Kurse der meisten großen Token, die auf der Blockchain basieren, und steigert auch die Netzwerkaktivität deutlich. Ob man das Handelsvolumen, den Total Value Locked (TVL), die Anzahl der täglich aktiven Wallets oder andere On-Chain-Daten analysiert, Solana zeigt durchweg beeindruckende Ergebnisse. Dies deutet darauf hin, dass die 200-Dollar-Marke bald wieder erreicht werden könnte. Von dieser Rallye profitieren auch die Meme Coins, die auf Solana basieren. So ist beispielsweise der Kurs von Dogwifhat in der letzten Woche um mehr als 30 % gestiegen und die Nachfrage nach Selana ($SEAL) erlebt ebenfalls einen starken Anstieg.

Jetzt mehr über Sealana erfahren.

Über 250.000 Dollar für Sealana

Das Interesse an Meme Coins, die auf Solana basieren, bleibt stark. Woche für Woche beweisen Token wie BONK, WIF, BOME und viele weitere, dass hier immer noch extrem hohe Gewinne erzielt werden können. Dabei hat insbesondere Book of Meme (BOME) einen bemerkenswerten Trend zu Initial Coin Offerings (ICOs) auf Solana ausgelöst, nachdem der Token nach einer kurzen Vorverkaufsphase an Kryptobörsen gelistet wurde und binnen zwei Tagen eine Bewertung von über einer Milliarde Dollar erreichte. Investoren, die beim Presale dabei waren, konnten so mehr als das 300-fache aus ihrem Kapital herausholen. Nun bietet sich mit Sealana ($SEAL) eine weitere Möglichkeit für Anleger, einen Meme Coin auf Solana im Presale zu kaufen, der laut einigen Analysten ebenfalls schnell durch die Decke gehen könnte.

(Sealana Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Bereits kurz nach der Ankündigung des Vorverkaufs haben Investoren bereits $SEAL im Wert von mehr als 250.000 Dollar gekauft. Interessenten haben die Möglichkeit, vor der offiziellen Notierung an den Kryptobörsen SOL an die auf der Website genannte Adresse zu senden, um im Gegenzug beim Launch 6.900 SEAL-Token pro SOL via Airdrop zu erhalten. Alternativ kann auch das Widget auf der Website für den Kauf genutzt werden. Um sicherzustellen, dass man den Airdrop auch erhält, sollte man die SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom senden.

Aufgrund des schnellen Umsatzes von fast 300.000 Dollar und der steigenden Followerzahl des X-Accounts, der bald die ersten 1.000 Follower erreichen wird, wird angenommen, dass Sealana ($SEAL) nach der Markteinführung eine schnelle Preissteigerung erleben könnte. Obwohl es ungewiss ist, ob der Erfolg von BOME oder SLERF wiederholt werden kann, scheint ein Anstieg um mehr als 1.000 % durchaus machbar.

Jetzt $SEAL im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.