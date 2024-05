Schwarzach (ots) -Ein Unternehmensverkauf will nicht nur wohlüberlegt, sondern auch gut geplant sein: Umso wichtiger ist es, sich dabei professionell unterstützen zu lassen. Fabian Zamzau und Michael Polit greifen ihren Kunden gemeinsam mit Geschäftspartner Markus Steck und ihrem zehnköpfigen Team dabei umfassend unter die Arme und führen ihr Vorhaben zuverlässig zum Erfolg - vor allem auf Basis persönlicher Erfahrungen, über die viele Anbieter in diesem Bereich hingegen nicht verfügen. Warum aber genau das unerlässlich ist, erfahren Sie hier.Viele Unternehmer stehen vor dem Ruhestand oder dem Wunsch nach mehr Zeit für die Familie, was sie zum Nachdenken über den Verkauf ihres Unternehmens anregt. Ihr Hauptziel ist es, den Verkaufsprozess möglichst gewinnbringend zu gestalten und die Früchte ihrer jahrelangen Arbeit zu ernten. Jedoch erweist sich der Mangel an Fachwissen über den korrekten Ablauf und die Bewertung des Unternehmens oft als Stolperstein, der sie daran hindert, ihre Ziele zu erreichen. Fehleinschätzungen und ein unzureichend vorbereiteter Verkaufsprozess können dazu führen, dass sie erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen müssen - ungewollte Kompromisse oder Zugeständnisse inklusive. "Viele Unternehmer realisieren nicht, dass ein uninformierter und schlecht vorbereiteter Verkaufsprozess nicht nur ihren Gewinn schmälert, sondern auch das langfristige Erbe ihres Lebenswerks gefährden kann", warnt Fabian Zamzau, Geschäftsführer der Otter Consult GmbH."Um ein solches Vorhaben zuverlässig zum Erfolg führen zu können, ist es unerlässlich, sich mit den rechtlichen, finanziellen und auch emotionalen Aspekten gründlich auseinanderzusetzen", fügt sein Geschäftspartner Michael Polit hinzu. Leider können selbst vermeintlich professionelle Berater in diesem Bereich all das nur selten vollumfänglich leisten - vor allem deshalb, weil sie selbst nie als Unternehmer tätig waren. Im Kontrast hierzu basiert die Expertise von Fabian Zamzau und Michael Polit auf einer Kombination aus praktischer Erfahrung und fundierten Fachkenntnissen, die sie durch den Verkauf eigener Unternehmen und die Beratung anderer Geschäftsleute erworben haben. Dabei umfasst das Angebot der Otter Consult GmbH nicht nur persönliche Beratungsdienste, sondern auch Lernmaterialien, wie zum Beispiel Videos, in denen jegliche Erfahrungen und Erkenntnisse der Profis festgehalten sind. So können sich alle Kunden bereits im Vorfeld intensiv auf die Zusammenarbeit vorbereiten und ihren Unternehmensverkauf letztendlich mithilfe einer maßgeschneiderten 1-zu-1-Beratung ohne Komplikationen und unerwünschte Resultate zum Erfolg führen.Darauf basiert die tiefgehende und individuell zugeschnittene Beratung der Otter Consult GmbH"Unser großer Vorteil liegt darin, dass wir die individuellen Wünsche und Herausforderungen unserer Kunden uneingeschränkt nachvollziehen können - schließlich steckten wir einst auch in ihrer Haut", betont Fabian Zamzau. Demnach bringen die Experten der Otter Consult GmbH eine umfassende Expertise in den Verkauf von Unternehmen ein, die sie aus der erfolgreichen Abwicklung zahlreicher Transaktionen, vor allem aber auch durch den Verkauf eigener Unternehmen, gewonnen haben. Ihre praktische Erfahrung im Verkauf eigener Unternehmen unterscheidet sie damit deutlich von vielen anderen Beratern in der Branche, die sich oft nur auf theoretisches Wissen stützen können.Diese direkte Beteiligung am Markt gibt ihnen nicht nur einen einzigartigen Einblick in die Feinheiten und Herausforderungen des Verkaufsprozesses, sondern ermöglicht es ihnen auch, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Klienten zugeschnitten sind. Dabei verstehen sie es, sowohl die sachlichen als auch die emotionalen Aspekte, die bei einem Verkauf eine Rolle spielen, lückenlos zu adressieren. "Unser Ziel ist es, den Unternehmern nicht nur beim Verkauf zu helfen, sondern sie durch diesen oft komplexen und emotionalen Prozess zu führen - denn am Ende geht es um nichts weniger als ihr Lebenswerk, das sie selbstverständlich in guten Händen wissen wollen", erläutert Michael Polit.Warum hinter dem Erfolg beim Unternehmensverkauf mehr steckt, als die meisten Menschen vermuten"Vor allem dieser emotionale Aspekt wird beim Unternehmensverkauf häufig unterschätzt, ist aber absolut entscheidend für den Erfolg - besonders wenn es sich um Familienunternehmen handelt", erklärt Fabian Zamzau. Demnach haben die Experten der Otter Consult GmbH ebenfalls durch eigene Erfahrungen gelernt, dass emotionale Bindungen den Verkaufsprozess erheblich beeinflussen können: Insbesondere führen sie oftmals zu Schwierigkeiten bei der objektiven Bewertung des Unternehmens und können Verhandlungen komplizieren.Darüber hinaus haben Fabian Zamzau und Michael Polit auch aus ihren eigenen Fehlern wertvolle Lektionen gezogen - etwa die Bedeutung einer sorgfältigen Vorbereitung und einer realistischen Einschätzung des Unternehmenswertes. Diese Erfahrungen nutzen sie nun, um ihre Kunden umfassend auf die emotionalen Herausforderungen des Verkaufs vorzubereiten und gleichzeitig eine effektive Verkaufsstrategie zu gewährleisten. "Jedes Unternehmen ist einzigartig: Der Prozess, es zu verkaufen, sollte diese Einzigartigkeit ausnahmslos abbilden. Unsere Aufgabe ist es, hierbei alle Angelegenheiten so reibungslos und vorteilhaft wie möglich zu gestalten", fasst Michael Polit zusammen.Sie wollen Ihr Unternehmen sowohl reibungslos als auch gewinnbringend veräußern und damit auch den Fortbestand Ihres Lebenswerks sichern? Dann melden Sie sich jetzt bei Fabian Zamzau und Michael Polit (https://otterconsult.de/) und beantragen Sie eine unverbindliche Erstberatung!Pressekontakt:Otter Consult GmbHVertreten durch: Fabian Zamzau & Michael PolitE-Mail: Beratung@otterconsult.deWebseite: https://otterconsult.de/Pressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Otter Consult GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172097/5774299