Koenig & Bauer (SKB) veröffentlichte die Zahlen für Q1 24, die aufgrund des schwierigen Marktumfelds unter denen des Vorjahres lagen. Das Unternehmen verzeichnete in Q1 24 einen Umsatzrückgang von 10 % gegenüber dem Vorjahr auf EUR 253 Mio. und lag damit leicht unter der Konsensschätzung und der Schätzung von mwb research von EUR 258 Mio. Infolge des geringeren Auftragseingangs im Segment Sheetfed im dritten Quartal 23 sowie eines geringeren Fertigstellungsgrads in der Produktion im Geschäftsbereich Banknote Solutions war der Umsatz in den Segmenten Sheetfed und Special rückläufig, während er im Segment Digital & Webfed im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht anstieg. Koenig & Bauer hält an der im Februar gegebenen Prognose für das Geschäftsjahr 24 fest, die ein operatives Ergebnis zwischen 15 und 30 Mio. Euro und einen Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro vorsieht. Das Unternehmen hält am mittelfristigen Ziel eines Umsatzes von rund 1,5 Mrd. Euro und einer EBIT-Marge von 6-7% im GJ26 fest. mwb research behält sein BUY-Rating bei, senkt aber das Kursziel angesichts der niedrigeren Schätzungen auf EUR 18,00 (alt EUR 20,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Koenig%20&%20Bauer%20AG





