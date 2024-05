Das bayerische E-Flugtaxi-Startup Lilium hat von UrbanLink eine feste Bestellung über 20 Lilium Jets mit einer Option auf 20 weitere Exemplare erhalten. Die noch junge Fluggesellschaft will ab 2026 seinen Dienst mit elektrisch senkrecht startenden und landenden Flugzeugen (eVTOL) in Südflorida anbieten. Laut Lilium soll der Jet mit seiner geplanten Reichweite in der Lage sein, die Vision des noch jungen Unternehmens aus Florida erfüllen zu können. ...

