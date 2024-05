DJ MARKT USA/Rally dürfte auslaufen

Nach drei Sitzungen in Folge mit Aufschlägen dürfte die Rally an der Wall Street am Dienstag auslaufen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen kaum veränderten Start am Kassamarkt schließen. "Die Volatilität bei Marktzinsen, Aktien und Devisen ist wieder stark rückläufig, da die Vorstellung von divergierenden geldpolitischen Trends zurückgedrängt wird. Dieses Umfeld könnte bis zur Veröffentlichung der wichtigen US-Verbraucherpreisindexdaten für April in der nächsten Woche anhalten", mutmaßt ING-Analyst Chris Turner.

Die wieder entfachten Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA laufen als Treiber langsam aus. US-Notenbankpräsident Thomas Barkin aus Richmond hatte am Vorabend allzu forschen Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen zudem einen Dämpfer versetzt. Die anfänglichen Inflationsdaten 2024 seien enttäuschend für jene, die dachten, dass der Kampf gegen die Inflation hinter uns liege, sagte Barkin.

Am Zinsterminmarkt wird nun laut CME eine Zinssenkung bis zum Jahresende mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent eingepreist. Zu Jahresbeginn hatte der Markt noch auf bis zu drei Senkungen spekuliert. Im Tagesverlauf könnte Fed-Präsident Neel Kashkari aus Minneapolis der Zinsdebatte frischen Schwung verleihen.

May 07, 2024

