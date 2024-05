© Foto: Unsplash



Apple entwickelt einen eigenen Chip, auf dem Software für künstliche Intelligenz in Rechenzentren laufen soll. Das berichtete das Wall Street Journal am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.Das Projekt ACDC (Apple Chips in Data Center), das seit mehreren Jahren in Arbeit sei, habe keinen klaren Zeitplan, berichtete das Wall Street Journal (WSJ). Laut WSJ wird sich Apples Serverchip wahrscheinlich auf die KI-Inferenz konzentrieren und nicht auf das Training von KI-Modellen. Dieser Bereich wird nach Ansicht von Experten weiterhin vom amerikanischen Chip-Giganten Nvidia dominiert werden. In der KI ist Inferenz der Prozess, den trainierte maschinelle Lernmodelle …