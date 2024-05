Unterföhring (ots) -Unterföhring, 7. Mai 2024 - Die Sonnenbrillen aufsetzen und den Knoblauch griffbereit haben! Am 6. Juni 2024 startet auf SYFY die Fortsetzung der Comedy-Serie Reginald the Vampire. SYFY zeigt die zweite Staffel Reginald the Vampire am 6. Juni um 21:55 Uhr mit einer Folge wöchentlich. Ab dem 15. Juni sind die neuen Folgen immer donnerstags um 21.50 Uhr zu sehen. Alle zehn Folgen sind nach Ausstrahlung auch auf Abruf verfügbar.Inspiriert von den "Fat Vampire" Romanen von Johnny B. Truant, zeigt die "What We Do in the Shadows"-ähnliche Komödie den MCU-Veteranen Jacob Batalon ("Spider-Man: No Way Home") als Reginald Baskin, einem pummeligen und missmutigen Vampir, der in einer Welt voll von schönen, fitten und eitlen Vampiren lebt.In der zweiten Staffel hat Reginald Andres sein Leben endlich in den Griff bekommen, als er in einen Vampir verwandelt wurde. Trotz seines unkonventionellen Aussehens für einen Vampir hat Reginald seinen Platz in einer ungewöhnlichen Freundesgruppe gefunden. Diese Truppe umfasst auch den lässigen ehemaligen Vampirhäuptling, der sich überraschend als Verbündeter erwiesen hat, sowie seine Arbeitskollegin und Exfreundin. Reginald the Vampire ist eine Serie mit viel Herz und gerade genug Blut, die beweist, dass das Leben als Untoter genauso kompliziert ist wie das Leben selbst.SendehinweisSYFY zeigt die zweite Staffel Reginald the Vampire ab dem 6. Juni 2024 um 21:55 Uhr mit einer Folge wöchentlich. Ab dem 15. Juni sind die neuen Folgen immer donnerstags um 21.50 Uhr zu sehen. Alle Folgen sind nach Ausstrahlung auch auf Abruf verfügbar.SYFY - Science-Fiction 24/7Der Pay-TV-Sender für alle Fans von Science-Fiction, Fantasy, Superhelden und Übernatürlichem liefert fantastische Unterhaltung, jeden Tag, rund um die Uhr. Tauche ein in die endlosen Welten deiner Lieblingsserien wie Star Trek und Stargate, erlebe spannende Blockbuster oder genieße brandneue TV-Premieren wie Resident Alien oder Chucky - überall im Pay-TV, ohne Werbeunterbrechung und mit englischem Originalton. Unter der Dachmarke NBCUniversal International Networks steuert die NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH die Pay-TV-Sender 13th Street, SYFY, Universal TV und E! Entertainment im deutschsprachigen Raum. Die NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH ist ein Tochterunternehmen der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co KG und gehört damit zu einem der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz.In Deutschland ist SYFY/SYFY HD u.a. über folgende Plattformen zu empfangen:Sky, WOW, Vodafone Giga TV, Deutsche Telekom Magenta TV, M7, PYUR, waipu.tv, NetCologneIn Österreich ist SYFY/SYFY HD u.a. über folgende Plattformen zu empfangen:Sky, Sky X, Magenta TV, A1 Telekom Austria, M7 HD Austria, Drei TVIn der Schweiz ist SYFY/SYFY HD u.a. über folgende Plattformen zu empfangen:Sky Show, UPC, blue TV, SuisseDigital, Quickline, Digital Cable Group, SaltWeitere Informationen zum Sender und zum Programm unter:SYFY.defacebook.com/SYFYdeinstagram.com/SYFYdeyoutube.com/SYFYdePressekontakt:Pressekontakt NBCUniversalGiusi ConcorsoContent PRgiusi.concorso@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5774357