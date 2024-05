MUMBAI, Indien, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avaada Energy, die Sparte für erneuerbare Energien der Avaada Group, freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer der größten Refinanzierungstransaktionen im indischen Sektor für erneuerbare Energien bekanntgeben zu können, bei der rund ca. 535 Mio. USD von der staatlichen Kreditgeberin, der National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID), gesichert wurden.



Diese Refinanzierungstransaktion, die im Rahmen einer Restricted Group (RG)-Struktur durchgeführt wird, umfasst vier ISTS-Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von rund 1.700 MWp im Bundesstaat Rajasthan. Die Struktur wurde von CareEdge Ratings mit "AA (Stable)" bewertet.

Diese Refinanzierung unterstützt das Streben von Avaada nach einer nachhaltigen Zukunft, die stabile, langfristige Cashflows und eine verbesserte finanzielle Gesundheit gewährleistet. Sie trägt wesentlich zur Erzeugung erneuerbarer Energien bei und versetzt Avaada in die Lage, den CO 2 -Fußabdruck auf globaler Ebene effektiver zu reduzieren.

Die Finanzierung durch die NaBFID, eine von der indischen Regierung eingerichtete spezialisierte Entwicklungsfinanzierungsinstitution, ermöglichte die vorzeitige Rückzahlung bestehender Darlehen und bot mehreren Kreditgebern einen erfolgreichen Ausstieg. Die Fazilität, die als Rupien-Kredit mit einer Laufzeit von 20 Jahren (Rupee Term Loan, RTL) bewilligt und ausgezahlt wurde, bringt erhebliche wirtschaftliche Verbesserungen gegenüber den früheren Fazilitäten, die im Voraus bezahlt wurden.

Vineet Mittal, Chairman der Avaada Group, kommentierte diese bemerkenswerte Leistung wie folgt: "Wir haben mit der Refinanzierung von vier unserer größten Betriebsanlagen in Rajasthan einen wichtigen Meilenstein erreicht. Diese Anlagen sind seit etwa zwei Jahren in Betrieb. Dies ist eine der größten Transaktionen, die jemals auf dem indischen Markt für erneuerbare Energien durchgeführt wurden, und ermöglicht es uns, die bestehenden Kreditgeber zu tilgen und die NaBFID als neuen alleinigen Kreditgeber zu begrüßen. Diese Leistung unterstreicht das große Interesse der Finanzinstitute an der Unterstützung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, die stabile, langfristige Cashflows bieten. Die Sicherung eines besseren Zinssatzes für betriebliche Aktiva stärkt unser Endergebnis und schafft gleichzeitig einen Mehrwert für alle Beteiligten."

Über die Avaada Group

Die Avaada Group steht an der Spitze der Energiewende und ist in der Erzeugung erneuerbarer Energien, der Herstellung von Solarzellen, der Entwicklung umweltfreundlicher Kraftstoffe wie grünem Ammoniak, grünem Methanol und nachhaltigem Flugkraftstoff sowie der Bereitstellung von Energiespeicherlösungen tätig. Unter der Führung von Vineet Mittal hat sich der Konzern zu einem bedeutenden globalen Energieunternehmen entwickelt. Avaada Energy, die Sparte für erneuerbare Energien, strebt bis 2026 eine Kapazität von 11 GWp an. Die starken Umsetzungskapazitäten und die nachweisliche Erfolgsbilanz von Avaada haben bedeutende internationale Investitionen angezogen, darunter eine Fondzusage über 1,3 Mrd. USD im Jahr 2023, mit einer Zusage über 1 Mrd. USD von Brookfields Energy Transition Fund und 300 Mio. USD von GPSC, PTT Group of Thailand.