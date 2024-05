© Foto: empics | Nigel French - picture alliance



Der saudische Ölkonzern Aramco hat am Dienstag seinen Geschäftsbericht präsentiert und die Höhe der in diesem Jahr zu erwartenden Dividenden verkündet.Im Wert von 110 Milliarden US-Dollar will Apple eigene Anteile zurückkaufen, wie das Unternehmen im Rahmen seiner Ergebnispräsentation am vergangenen Donnerstagabend bekannt gegeben hatte. Das ist nicht weniger als das größte Aktienrückkaufprogramm aller Zeiten. Saudi Aramco setzt nochmal einen drauf! Seinen Aktionären gegenüber sogar noch großzügiger will sich der saudi-arabische Ölkonzern Aramco zeigen: Der kündigte am Dienstagvormittag an, in diesem Jahr mit Ausschüttungen in Höhe von 124,3 Milliarden US-Dollar zu planen. Davon profitiert …