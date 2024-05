Der dänische Wirkstoffforscher hat am Montag nach Börsenschluss in Kopenhagen seine Zielvorgaben für das laufende Jahr im CRO-Business angehoben (DER AKTIONÄR berichtete). Auf die neue Guidance folgten am heutigen Morgen die Zahlen zum ersten Quartal, die die angepasste Prognose von Gubra erneut konservativ erscheinen lassen.Denn im Auftaktquartal steigerte Gubra den Umsatz organisch (!) im Segment der Auftragsforschung (CRO) um knackige 51 Prozent auf 58,5 Millionen Dänische Kronen (7,84 Millionen ...

