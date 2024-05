© Foto: Zoonar | Alexander Limbach - picture alliance



Die norwegische Wasserstoff-Aktie Nel hat sich in den vergangenen Tagen um über 25 Prozent steigern können. Damit steigen die Chancen auf eine nachhaltige Trendwende.Auch ohne Neuigkeiten ist die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel in den vergangenen Handelstagen gefragt gewesen. Gegenüber ihrem jüngsten Zwischentief hat sich die Aktie inzwischen über 25 Prozent steigern können. Dadurch gewinnt die These an Fahrt, dass hier eine übergeordnete Trendwende mit erheblichen Kursgewinnen bevorstehen könnte, wie der Blick in den Chart zeigt: Boden behauptet, 50-Tage-Linie zurückerobert Nachdem der jüngste Pullback bei etwa 0,55 Euro, das entspricht 6,00 Norwegischen Kronen, erneut …