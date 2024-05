© Foto: adobe.stock.com



Der ehemalige Highflyer im Rohstoffsektor erfuhr in den letzten Monaten eine schmerzhafte Neubewertung oder vielmehr ein Preisdebakel sondergleichen. Ist ein Ende dieses Preisverfalls nun auszumachen? Der Preis für Palladium ist in den letzten Monaten förmlich eingebrochen. Von zeitweise mehr als 3.000 US-Dollar auf aktuell weniger als 1.000 US-Dollar. Bietet sich nach dieser Talfahrt für Anleger eine gute Gelegenheit für den Einstieg oder sollten sie lieber nicht in das fallende Messer greifen? Munteres Auf und Ab in den letzten Jahren Der untere 10-Jahres-Chart verdeutlicht die eindrucksvolle Schwankungsbreite, durch die sich Palladium in den letzten Jahren auszeichnete. Fulminante …