Das Empire State Building (ESB) hat 20 mutige Unterstützer von Outward Bound zusammen mit Teilnehmer Jared Leto zu einem historischen Abseilen entlang der Südfassade des Gebäudes eingeladen. Die Aktion findet in Partnerschaft mit Outward Bound statt, um Transformationsgelder für die Wohltätigkeitsorganisation weltweit zu sammeln. Die Teilnehmer spendeten insgesamt mehr als 3 Millionen US-Dollar an Outward Bound, was für den Bildungsweg junger Menschen auf der ganzen Welt von großer Bedeutung sein wird.

"Das Empire State Building ist der perfekte Ort, um die wohltätige Mission von Outward Bound durch diese historische Abseilaktion zu stärken, und sie bekräftigt den langjährigen Status des Empire State Building als Symbol für Hoffnung, Stärke und Widerstandsfähigkeit", sagte Tony Malkin, Vorsitzender und CEO des Empire State Realty Trust. "Meine Frau und ich haben uns entschlossen, am Big Rappel teilzunehmen, um eine großartige Sache zu unterstützen. Auf dem Weg nach unten konnte ich zudem die atemberaubende Aussicht von den drei Ebenen unseres Observatoriums und den wenigen verbleibenden großartigen Mietgelegenheiten des Empire State Buildings sehen!"

Leto startete die Abseilaktion, die sich über fast 900 Fuß von der ikonischen Spitze des Gebäudes bis zum 30.Stockwerk erstreckte. Leto wurde berühmt, als er im November 2023 das "berühmteste Gebäude der Welt" bestieg.

Heute Morgen veranstaltete das Empire State Building eine Lichtshow mit Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Beatrice, Treuhänderin von Outward Bound im Vereinigten Königreich, die den berühmten Schalter umlegte. Heute Abend, zum Sonnenuntergang, wird das Empire State Building anlässlich des Big Rappel in Blau, Rosa, Grün und Weiß erstrahlen, um Outward Bound und die wichtige Arbeit der Organisation mit jungen Menschen zu würdigen. SENDEN SIE eine SMS an die Nummer 274-16, um Echtzeit-Informationen über die Turmlichter des Empire State Building zu erhalten.

"Im Namen von Outward Bound danke ich dem Empire State Building für die Ausrichtung einer so inspirierenden Veranstaltung. Junge Menschen aus ihrer Komfortzone herauszuholen und sie dabei zu unterstützen, etwas zu erreichen, was sie nie für möglich gehalten hätten, ist das, worum es bei Outward Bound geht. Als Treuhänderin und große Bewunderin des Outward Bound Trust und all dessen, wofür er steht, freue ich mich sehr, meine Unterstützung anbieten zu können diese Teilnehmer sind wirklich eine Inspiration", sagte Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice.

Outward Bound ist ein weltweites Bildungs- und Wohltätigkeitsnetzwerk, dessen Mission es ist, das Leben junger Menschen durch Herausforderung, Lernen und Abenteuer zu verändern. Vier Outward Bound-Organisationen, nämlich Outward Bound International, The Outward Bound Trust, Outward Bound USA und NYC Outward Bound Schools, haben sich vereint, um dieses einmalige Ereignis zu schaffen.

"Outward Bound unterstützt seit 85 Jahren junge Menschen dabei, Schwierigkeiten zu überwinden und sich selbst herauszufordern, und die Teilnehmer am Big Rappel zeigen diesen Appetit auf Abenteuer in Hülle und Fülle", sagte Martin Davidson, CEO des Outward Bound Trust UK. "In Großbritannien inspiriert der Trust jedes Jahr Tausende von jungen Menschen dazu, etwas zu erreichen, was sie nie für möglich gehalten hätten, indem er sie aus dem innerstädtischen Umfeld in unsere Nationalparks bringt, wo sie Außergewöhnliches erleben und lernen, wozu sie wirklich fähig sind."

Das Empire State Building Observatory wurde vor kurzem für 165 Millionen US-Dollar neu gestaltet und erhielt einen eigenen Besuchereingang, ein immersives Museum mit neun Galerien, brandneue, maßgeschneiderte Uniformen für die Observatoriumsmitarbeiter und ein neues Observatorium im 102.Stock mit unvergleichlichem Ausblick. Die neu gestaltete Observatory Experience wurde bei den Travelers' Choice Awards von Tripadvisor zur Nummer 1 der Attraktionen in den USA in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewählt.

