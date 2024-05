EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Hersteller für Laserkommunikation erweitert Kundenstamm LOS ANGELES, 7. Mai 2024 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Großserienanbieter von kosteneffektiven und in skalierbaren Mengen produzierten Laserkommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass es von Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ: RKLB) ausgewählt wurde, Laserkommunikationsterminals für das Tranche 2 Transport Layer (T2TL) - Beta Programm der Space Development Agency (SDA) zu liefern. Rocket Lab erhielt den Auftrag für das 18-Satelliten-Programm im Januar 2024. Die Bestellung von CONDOR Mk3-Terminals hat einen Wert von etwa 15 Millionen US-Dollar. Die Auslieferung beginnt in 2025 und endet im Jahr 2026.

"Wir freuen uns, Mynaric in unserem Team begrüßen zu dürfen und darauf, der SDA gemeinsam mit ihnen entscheidende Fähigkeiten zu liefern", sagte Brad Clevenger, Vice President of Space Systems bei Rocket Lab. "Mynaric hat eine lange Geschichte in der Bereitstellung führender Kommunikationstechnologie und wir freuen uns, sie in unsere Pioneer-Satellitenbusse zu integrieren."



Der Transport Layer wird das Rückgrat für die Infrastruktur des Joint All Domain Command and Control (JADC2) im Weltraum sein, mit verlustarmen Datentransport, sensor-to-shooter Konnektivität und taktischer Satellitenkommunikation zu anderen Plattformen. Sobald Tranche 2 vollständig implementiert ist, wird sie eine Konstante für alle Fähigkeiten in Tranche 1 bieten, sowie fortschrittliche taktische Datenverbindungen und zukünftige Missionen ermöglichen.

"Wir sind äußerst stolz darauf, die kritische Laserkommunikationshardware für Rocket Lab und die SDA bereitzustellen, um die Proliferated Warfighter Space Architecture zu unterstützen", sagte Tim Deaver, Vice President, Global Sales and Solutions bei Mynaric. "Als bestehender strategischer Lieferant für das Programm ist es großartig, unsere Kundenliste erweitern zu können und unsere modernsten Technologielösungen an Rocket Lab zu liefern, während es sein Debüt als Hauptauftragnehmer in der Verteidigung gibt und gemeinsam mit uns die nächste Generation von Weltraumfähigkeiten an die SDA liefert."

Mynaric wird auch die Laserkommunikationsterminals an Northrop Grumman für die T2TL - Alpha- und Beta-Programme liefern.

Mynaric's optischen Kommunikationsterminals der CONDOR-Familie sind speziell für die Massenfertigung im Einsatz von Regierungs- und kommerziellen Satellitenkonstellationen konzipiert. Sie wurde zuvor von Loft Federal für das Experimental Testbed NExT der SDA, von Capella Space für kommerzielle Synthetic Aperture Radar (SAR)-Satelliten, von Telesat für das DARPA Blackjack-Programm und anderen Kunden ausgewählt. Darüber hinaus wurde Mynaric als wichtiger Entwicklungspartner für Phase 2 des Space-BACN-Programms der DARPA benannt, von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ausgewählt, Technologien für optische Inter-Satelliten-Links der nächsten Generation zu untersuchen, und von der deutschen Bundesregierung für mehrere Projekte zur Entwicklung von Quantenkommunikationsfähigkeiten nominiert.



Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) führt die industrielle Revolution der Laserkommunikation an, indem optische Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen hergestellt werden. Laserkommunikationsnetze ermöglichen Konnektivität aus der Luft, was ultrahohe Datenraten und sichere, fernübertragene Datenübertragung zwischen bewegten Objekten für drahtlose terrestrische, Mobilitäts-, Luft- und Weltraumanwendungen ermöglicht. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und zusätzliche Standorte in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.

