HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für 1&1 von 29 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht nicht mit Überraschungen, sondern steten Fortschritten. Beim Netzaufbau gebe es beständigen Fortschritt./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503

