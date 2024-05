An den globalen Börsen scheint derzeit alles möglich - positiv wie negativ. Zeit für ETFs, die Anlegern beides bieten: solide Renditen und maximale Robustheit. Die sieben besten Methoden Die Börse atmet auf. Vorerst zumindest. Denn nach einem äußerst schwachen April drehten die globalen Indizes zum Start in den Mai wieder ins Positive. Geht die Rally nach einer kurzen Verschnaufpause also einfach weiter? Vielleicht. Vielleicht entpuppt sich das aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...