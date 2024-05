GLOBALFOUNDRIES hat im ersten Quartal ein beeindruckendes Ergebnis erzielt und die Analystenschätzungen mit einem Gewinn pro Aktie von 0,31 US-Dollar übertroffen. Die Einnahmen lagen mit 1,55 Milliarden US-Dollar ebenfalls über den erwarteten 1,52 Milliarden US-Dollar. Die Aktie verzeichnete daraufhin einen Anstieg von 2%, was eine positive Marktentwicklung und Zuversicht in die Verkaufsprognosen für das kommende Quartal signalisiert. Die starke Performance ist auf die Innovations- und Differenzierungsbemühungen des Unternehmens in den wesentlichen Märkten der Halbleiterindustrie zurückzuführen. Zudem zeugt das finanzielle Wachstum von geplanten Expansionen und von Zuwendungen durch das Handelsministerium der Vereinigten Staaten sowie durch den Staat New York, die darauf abzielen, die Herstellungskapazitäten in den USA zu erweitern.

Q2-Ausblick und Nachhaltigkeitsziele

