Vancouver, British Columbia, den 7. Mai 2024 / IRW-Press / Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (OTC: SRBCF) hat ein Partnerschaftsabkommen mit der Firma Stonegate Healthcare Partners bekannt gegeben. Stonegate ist eine führende Unternehmensberatungsfirma mit Firmensitz in Dallas (Texas), die forschungsbasierte Leistungen in den Bereichen Geschäftsfeldentwicklung und Investor Outreach anbietet. Unter Einbindung seines umfangreichen globalen Netzwerks aus Unternehmen und institutionellen Investoren hat Stonegate mit der Evaluierung von Sironas Anti-Aging-Wirkstoff GlycoProteMimTM begonnen, um dessen Marktpotenzial in der globalen Branche für Anti-Aging-Hautpflegeprodukte effektiv bewerten und nachweisen zu können.

Über Sirona Biochem Corp.

Sirona ist ein Unternehmen, das sich mit kosmetischen Inhaltsstoffen und der Arzneimittelforschung beschäftigt und über eine eigene Technologieplattform verfügt. Sirona hat sich auf die Stabilisierung von Kohlehydratmolekülen zur Verbesserung von Wirksamkeit und Sicherheit spezialisiert. Neue Wirkstoffkomplexe werden patentiert, um das Umsatzpotenzial zu maximieren.

Sironas Wirkstoffverbindungen werden an führende Unternehmen in aller Welt in Lizenz vergeben. Diese verpflichten sich im Gegenzug zur Zahlung von Lizenzgebühren, "Meilensteingebühren" (die bei Erreichen von Vertragszielen fällig werden) und laufenden Umsatzbeteiligungsgebühren. Sironas Labor, TFChem, befindet sich in Frankreich und wurde dort bereits mehrfach mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet bzw. hat von der Europäischen Union und der französischen Regierung diverse Förderungen erhalten. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sironabiochem.com.

Über Stonegate Healthcare Partners

Wir von Stonegate Healthcare Partners haben es uns zur Aufgabe gemacht, sinnvolle Innovationen im Gesundheitswesen durch Maßnahmen in den Bereichen strategische Planung, Markt Intelligence, Investor Outreach und Geschäftsfeldentwicklung zu forcieren. Der Forschungsansatz des Unternehmens konzentriert sich auf umfassende und vergleichende Analysen in spezifischen Bereichen des Gesundheitswesens. Unser Ziel ist es, Programme auszumachen, die eng mit unserer strategischen Vision für diesen Bereich korrelieren. Dabei konzentrieren wir uns auf Technologien, die das größte Potenzial für disruptive Veränderungen haben. Stonegate Healthcare forciert den Ausbau seiner thematischen Basisforschung und sammelt dazu laufend Marktdaten, die eine zeitnahe Ermittlung eines ungedeckten Bedarfs ermöglichen und einen Ausblick auf neue disruptive Technologien bieten.

Das Leistungsangebot unserer Konzerngesellschaften Stonegate Capital Partners und Stonegate Capital Markets (Mitglied von FINRA/SIPC) umfasst die Herstellung von Kontakten zu institutionellen Anlegern, Business Development, Equity Research sowie Beratungsleistungen im Investmentbanking. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stonegateinc.com.

Mit fünf Jahrzehnten Erfahrung und mehr als 2500 institutionellen Kontakten arbeitet Stonegate derzeit mit rund 80 börsennotierten Unternehmen verschiedenster Branchen und Marktkapitalisierungen sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im Ausland zusammen. Unser Team besteht aus Investmentbankern, ehemaligen IROs, Verkaufsrepräsentanten für den institutionellen Bereich sowie Research-Analysten, die über beste Beziehungen zu institutionellen Anlegern verfügen. Wir betreiben eine einzigartige Plattform für börsennotierte Unternehmen, die ihre Beziehungen im institutionellen und Unternehmensbereich erweitern und vertiefen möchten.

Über GlycoProteMimTM

GlycoProteMim ist ein neuartiger Anti-Aging-Wirkstoff, der unter der Leitung von Dr. Géraldine Deliencourt-Godefroy mit von der Natur inspirierten chemischen Substanzen entwickelt wurde. Dieser Wirkstoff wurde aus klinischer Sicht als bedeutender Durchbruch in der nicht-invasiven Anti-Aging-Hautpflege bewertet und ermöglicht eine starke Verjüngung gealterter Haut. GlycoProteMim ist sicher, wirksam und einfach in der Anwendung und eignet sich je nach Präferenz des Anwenders entweder als Ergänzung oder als Alternative zu Botox und Dermalfüllern. Geplant ist, das erste Verbraucherprodukt, das GlycoProteMim enthält, Anfang 2025 über eine Tochtergesellschaft - Sirona Laboratories - in Europa und Nordamerika auf den Markt zu bringen. Weitere Expansionen in andere Märkte sind ebenfalls vorgesehen. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://www.glycoprotemim.com.

Nähere Informationen zu dieser Pressemeldung erhalten Sie über:

Ansprechpartner für Anleger:

Christopher Hopton

Chief Financial Officer

Tel.: (604) 641-4466

E-Mail: mailto:info@sironabiochem.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74476Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74476&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA82967M1005Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18066972-sirona-biochem-stonegate-healthcare-partners-vertrag