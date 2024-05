Wien (www.fondscheck.de) - Wie haben sich Deutschlands volumenstärkste Fondsgesellschaften auf lange Sicht geschlagen, fragen die Experten von "FONDS professionell"."FONDS professionell" habe die Zahlen des Branchenverbands BVI seit 2007 ausgewertet.Es gebe Branchen, in denen die Chefs nervös würden, wenn der Absatz wenige Prozent unter dem des Vorjahres liege - und die den Champagner kühl stellen würden, sobald es in einer ähnlichen Größenordnung nach oben gehe. In der Asset-Management-Industrie dagegen würden große Schwankungen zum Alltag gehören. Das gelte nicht nur für das Mittelaufkommen der Branche insgesamt, sondern auch für die Streuung innerhalb des Sektors. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...