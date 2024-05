Das flämische ÖPNV-Unternehmen De Lijn hat mit dem spanischen Hersteller Irizar einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 100 Elektrobussen abgeschlossen. De Lijn will die E-Busse des Typs ie tram in Sonderprojekten wie dem Spartacus-Projekt in Limburg und dem BRT-Projekt in Kortrijk einsetzen. Von den acht Bewerbern reichten nur drei ein Angebot für das Ausschreibungsverfahren über 100 Elektrobusse ein, bei dem Irizar als Gewinner hervorging. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...