Das E-Lkw-Lade-Joint-Venture Milence kündigt einen weiteren Standort in Frankreich an. Dieser entsteht in Perpignan im Süden des Landes und soll im September 2024 ans Netz gehen. Es handelt sich dann um den zweiten französischen Standort von Milence nach Heudebouville in der Normandie. Der neue Standort in Südfrankreich soll einer Unternehmensmitteilung zufolge zunächst mit drei CCS-Ladern ans Netz gehen, die bis zu 400 kW Leistung liefern. In einer ...

