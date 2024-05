Die Walt Disney Company hat in ihrem neuesten Quartalsbericht positive Resultate im Streamingsektor präsentiert, jedoch stehen dem Unternehmen weiterhin Herausforderungen in traditionelleren Geschäftsfeldern gegenüber. Trotz eines deutlichen Rückgangs in den Verlusten des Streaminggeschäfts weist der Konzern finanzielle Schwierigkeiten in anderen Bereichen auf, was vorbörsliche Aktienbewegungen beeinflusst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...