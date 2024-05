Seit dem beinahe katastrophalen Zwischenfall mit einem 737 Max 9 Anfang Januar befindet sich die Boeing Co. im Krisenmodus - und es zeigt sich wenig Hoffnung auf Besserung, da nun eine weitere Untersuchung ansteht, diesmal um das Flaggschiffmodell 787 Dreamliner. Die jüngsten Vorfälle stellen zwar kein unmittelbares Flugsicherheitsproblem dar, beeinträchtigen jedoch die Produktion, da Boeing nun die Montage der Flugzeuge unterbrechen und Tests durchführen muss. Bei der Überprüfung wurde der Verdacht geäußert, dass Arbeiter in der Fabrik in South Carolina Protokolle gefälscht haben könnten, um Arbeitsabkürzungen zu verschleiern. Besonders brisant ist die Vermutung, dass mehrere Personen einen erforderlichen Test während der Flügelbefestigung nicht durchgeführt, aber als abgeschlossen verzeichnet haben. Diese Entwicklungen [...]

Hier weiterlesen